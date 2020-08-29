مدبولي: ننفذ أكبر محطة معالجة مياه بالعالم بطاقة 5.5 مليون متر مكعب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه يتمّ رفع محطات معالجة الصرف الصحي بحيث تكون جميعها على المستوى الثنائي المتقدم أو الثلاثي للاستفادة منها وإعادة استخدامها في أغراض الزراعة والري بدلًا من إهدارها، موضحًا "فيه برنامج كبير جدا شغالين فيه وخلصنا منه جزء كبير وهو تحويل هذه المحطات لمحطات معالجة ثلاثية، المياه بتاعتها تكون صالحة مرة أخرى لتعظيم من الموارد المائية".

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية أنَّه جار العمل في أكبر محطة على مستوى العالم في معالجة مياه الصرف الزراعة وهي محطة "مصرف بحر البقر" والتي ستعالج نحو 5.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا بتكلفة مليار دولار للاستفادة من المياه واعادة استغلالها لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.