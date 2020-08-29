مدبولي: الدولة تدعم السلع التموينية والخبز بـ89 مليار جنيه

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ قطاع التموين حظي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه وأكثر من 215 مشروعًا خاصة بالاستثمارات التي توضع في البنية الأساسية في هذا القطاع بعيدًا عن الدعم سواء للسلع أو الخبز، موضحًا أنَّ تلك المشروعات تتمثل في صوامع وغلال ومناطق لوجستية بهدف تأمين قدرة الدولة للاحتفاظ بمواردها ومنتجاتها الزراعية وما يتمّ استيراده لتخزينه بأفضل صورة.

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية أنَّه رغم تحدي الزيادة السكانية وصل حجم الدعم منذ 5 سنوت لـ35 مليار جنيه بينما أنفقت الدولة 89 مليار جنيه دعمًا للخبز والسلع التموينية، بحيث أصبح هناك 70 مليون مستفيد من المواطنين من هذا الدعم، كما أنَّ هناك 4 ملايين طن قمح يتمّ تخزينها سنويًا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.