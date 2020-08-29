السيسي يحذر من تعديات الأراضي الزراعية: ثقافة "ولادنا معانا" ستدمرنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة المصرية أنشأت المدن الجديدة، لتوفير سكن للمواطنين في الظهير الصحراوي، بدلًا من التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وحذر الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، من التعديات على الأراضي الزراعية، قائلًا: "لما نبني على الأراضي الزراعية هنشتغل فين؟! ثقافة إن ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.