"بنك ناصر": 239 مليون و13 ألف إجمالي المنصرف على "مستورة" حتى يوليو

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، العضو المنتدب للبنك، إن إجمالي المنصرف على قرض مستورة حتى 30 يوليو 2020، قدر بنحو 239 مليون، و13 ألف و100 جنيه، لـ13 ألف و693 حالة، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها.

وأضاف عشماوي لـ"الوطن"، أن الأنشطة الممولة من قروض مستورة تتنوع لتناسب قدرات الفئات المستهدفة، حيث تتراوح مابين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية، مؤكدا على أن المشروعات التجارية احتلت الصدارة بتكلفة 122 مليون و524 ألف و700 جنيه مقدمة لـ 6910، يليها مشروعات الإنتاج الحيواني بتكلفة 92 مليون و903 آلاف و400 لـ5077 شخصا.

أما المشروعات المنزلية فقد تم تمويلها بـ 12 مليون و264 و600 ألف مقدمة لـ1064، والمشروعات الصناعية تم تمويلها بنحو 7 ملايين و352 ألف لـ413 شخص، والمشروعات الخدمية بنحو 3 ملايين و968 ألف و400 لـ229.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أن من أهم أهدافه توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسر الفقيرة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة عن طريق فروعه بجميع محافظات الجمهورية وأيضا لجان الزكاة التابعة للبنك، وامتدادا لدور البنك وتوجيهات رئيس الجمهورية أطلق البنك برنامج تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها، كي تصبح عضو فاعل منتج في المجتمع بدلا من تلقيها الدعم.