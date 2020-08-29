السيسي في رسالة للإعلام والمثقفين: مخالفات البناء مسؤوليتنا كلنا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الإعلام والمفكرين والمثقفين وكل من يهمهم أمن واستقرار مصر، خلال حديثه عن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية اليوم: "الموضوع ده مش مسؤولية الحكومة ولا الرئيس بس، دي مسؤوليتنا كلنا في إننا نحافظ على بلدنا، اللي إحنا فيه ده مش لمصلحتنا ولا لمصلحة الأجيال القادمة".

وأضاف: "أعطينا نفسنا مهلة 6 أشهر، وقلنا إننا نتحرك بسرعة مع المواطنين في هذا الملف وعشان ننظمه وميبقاش في هذا الحجم الكبير من التجاوز، في أكثر من 700 ألف مخالفة، ولو قلنا إن كل مخالفة بأسرة، هنتكلم إن في ملايين بيتأثروا بالإجراءات القانونية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.