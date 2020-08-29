السيسي: لن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية

وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخوض في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بـ"الشائك للغاية".

وأضاف السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "أي حد يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه! لأ لأ، أنا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، هتكلم في كل مصلحة حقيقية للدولة، ولن أن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة، والحفاظ على الشعبية".

وتابع: "عملنا كده في الاقتصاد وربنا وفقنا، وده كان الرصيد اللي عدينا بيه أزمة كانت الدنيا كلها بتعاني منها، وبالتالي كل عمل صالح، حتى لو كانت الناس مش راضية عنه، لكن بنعمله عشان خاطر بلدنا، وربنا قبل ده".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.