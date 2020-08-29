السيسي للمصريين عن مخالفات البناء: "مش عاوزين تساعدوني ليه"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية مواجهة ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "أعمل إيه؟ مش عاوزين تساعدوني ليه؟ أنا بتكلم على كل المصريين، كل الناس مش عاوزة تساعد في الموضوعات اللي بنطرحها؟".

الرئيس: بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة وزي الفل.. ولا كل واحد عاوز يعمل اللي هو عاوزه

وتابع رئيس الجمهورية: "ليه مش عاوزين تساعدونا؟ ليه مصرّين على مواقفكم؟ انتو بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومرتبة وزي الفل ولا كل واحد عاوز يعمل اللي هو عاوزه؟".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.