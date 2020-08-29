السيسي للإعلام المسيئ: يا رب تبقوا زينا وتعملوا حساب ربنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ القنوات المسيئة روّجت أن مصر تزيل المساجد بالإسكندرية رغم أنَّ هذه المساجد كانت مخالفة، مبينة أنَّ "القنوات المسيئة اللي عاوزة توصلكم كلام ميرضيش ربنا بس هما ميعرفهوش، إحنا؟ إحنا بنغضب ربنا، استغفر الله، يا رب تبقوا زينا وتعملوا حساب ربنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية: "انتوا بتدمروا الشعوب وتخربوها وتضيعوها، كانوا بيعايرونا وبيقولو شوف المصريين وفقرهم وخيبتهم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.