اعرف مكان الشركة التابعة لك لو عايز تقدم أي خدمة في الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة النطاق الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

- جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

- محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج".

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

- محافظات "الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف والفيوم".

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- مدينة السادات والقرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة".

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

- محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

- محافظات "دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ".

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

- محافظات "الشرقية - شمال وجنوب سيناء - الإسماعيلية - البحر الأحمر - بور سعيد - السويس".