17 وفاة و1800 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تسجيل 17 وفاة و1809 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 875، والإصابات إلى 106245.

وأوضحت وزارة الصحة، في معطيات، أنه تم تسجيل 8 وفيات و1214 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 20729 إصابة، وعدد حالات التعافي 86450 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ووصفت صحة الاحتلال، الحالة الصحية لـ 404 مصابًا بالحرجة، منهم 119 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.