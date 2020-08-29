القبض على رجل أعمال بالدقي بتهمة النصب على المواطنين

ضبطت مباحث الأموال العامة بالجيزة رجل أعمال بتهمة النصب على المواطنين بمنطقة الدقي، وتبين من التحريات أن المتهم أسس أكثر من شركة للترويج لمشاريع استثمارية وهمية مقابل أرباح شهرية بالعملات الأجنبية، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغاً يفيد باتهام رجل الأعمال "أ.ع" مؤسس شركتي كيونت ودبي للاستثمار، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منهم.

جرى تشكيل فريق من المباحث بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، وألقي القبض على المشكو في حقه، وأحيل إلى نيابة الدقي التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.