خلال 24 ساعة ضبط 202 قطعة سلاح نارى و 270 قضية مخدرات وتنفيذ 85040 حكم قضائى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء :

ضبط (202 سلاح نارى ، بحوزة 168 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية .

(37) بندقية خرطوش.

(17) طبنجة .

(134) فرد محلى.

(343) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة .

ضبط (255) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (85040) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(356) حكم جناية.

(25713) حكم حبس جزئى.

(4865) حكم حبس مستأنف.

(42802) حكم غرامة.

(11304) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين ، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (270) قضية مخدرات بحوزة (292) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 12,015 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13,392 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,741 كيلو جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (77 جرام).

كمية من مخدرة الشابو وزنت (440 جرام).

كمية من مخدرة الآيس وزنت (60 جرام).

كمية من مخدرة الأفيون وزنت (150 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,625 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرام).

عدد (4785) قرص مخدر.

فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين:

ضبط (66) متهمين .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (28) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (427) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها:

إعادة عدد (سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (26146) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.