السيسي للمخالفين: هو اللي عاوز يهادي ربنا يسرق أرض ويبني جامع؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ القنوات المسيئة روّجت أنَّ مصر تزيل المساجد بالإسكندرية رغم أنَّ هذه المساجد كانت مخالفة، مضيفًا "77 جامع مخالف على حرم ترعة المحمودية، هو اللي عاوز يهادي ربنا يسرق أرض علشان يعمل بيت لربنا، ورغم كدا هنشيل ونعمل مكانه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية: "هشام آمنة محافظ البحيرة أنا بشكرك والدولة معاك بس مش عاوزين نضر الناس، ورغم إن الناس بنت على أراضي الدولة بشكل مخالف، بس مش هنضيعهم، عاوزين نعمل وحدات سكنية لنقل السكان المخالفين، نعمل 6 آلاف وحدة وميبقاش حد موجود على الأرض".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.