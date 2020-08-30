صور.. مرشح "مستقبل وطن" بمطروح يلتقى أبناء وادى النيل بالضبعه لتأييده

نظم أبناء وادى النيل المقيمين فى مطروح اجتماعا فى مركز ومدينة الضبعة لمرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ فى جولة الإعادة رزق علوانى عبدالحميد على النقعد الفردى.

وأعلن أبناء وادى النيل خلال الشادر الذى أقاموه فى مدينة الضبعه، عن تأييدهم لمرشح مستقبل وطن فى جولة الإعادة، وأنهم سيقفون مع ابن مدينة الضبعة فى جولة الحسم فى الإنتخابات أمام مرشح حزب النور صابر رفاد.

ومن جانبه قال رزق علوانى مرشح مستقبل وطن إنه مرشح جميع أهالى مطروح من أبناء القبائل وأبناء وادى النيل وأبناء سيوة.

وأضاف أن جميع مشاكل وهموم أبناء مطروح أقف عليها وسنسعى بكل جهد إلى إيجاد حلول لها، مع جميع الهيئات والمصالح والوزارات، كما أن باب الحزب مفتوح للجميع بجميع مكاتبه على مستوى مراكز ومدن مطروح الثمانية ومن لديه شكوى يتوجه إلى أقرب مكتب له ويقدمها وسيتم البت فيها والعمل على حلها والرد عليه.

وأشار إلى أننا ننبذ العصبية وجميعنا أبناء بلد واحد ومحافظة واحدة، وجميع من يقيم فى مطروح هو إبن من أبناء مطروح ولا تفرقه بين أحد، فكلنا واحد وجميعنا نعمل من أجل مصر وخدمة مواطنى المحافظة.