مؤتمرات لـ"مستقبل وطن" بالمنوفية لحث المواطنين على المشاركة بـ"الشيوخ"

نظم مرشحا مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية، لقاءات جماهيرية في قرى زوير وسلكا وميت الموز وميت خلف والمصلحة، بمركز شبين الكوم عاصمة المنوفية، لحث المواطنين علي المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ .

وأقيمت اللقاءات مع كبار العائلات في تلك القرى لكي يتعرفوا على المرشحين وفكرهم وبرامجهم بعد نجاحهم في انتخابات مجلس الشيوخ، كما عرض الكثير من المواطنين عددا من المشاكل في تلك القرى مطالبين مرشحي مجلس الشيوخ بحلها والذين وعدوا بالتدخل لحلها.

كما نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية برئاسة النائب سامر التلاوي، مؤتمرا جماهيريا في قرية الخطاطبة بمركز السادات، بحضور كل من النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور سامي المشد عضو مجلس النواب، وعدد كبير من القيادات السياسية الشعبية بمحافظة المنوفية لدعم مرشحى الحزب في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.