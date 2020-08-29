فيديو.. السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "شريان الأمل"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض الفيلم التسجيلي "شريان الأمل" حول محور المحمودية، خلال حضوره حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.