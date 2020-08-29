"عمليات الوزراء": المنيا نموذجاً لمحافظات الصعيد في إدارة الكوارث

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، لعرض إمكانيات المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باستخدام الخرائط الرقمية، الموضح عليها كافة موارد المحافظة، والجهات المعنية، وما تمتلكه من بيانات وصفية ومكانية تعين المحافظة على إدارة الأزمة.

حضر الاجتماع سكرتيرو العموم بعدد من المحافظات، إضافة إلى محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة، وشهاب الدين إسماعيل، مدير مراكز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة.

تم خلال الاجتماع استعراض فيديو يوضح كيفية إدارة الأزمة داخل المحافظة، بالتطبيق على أزمة السيول وقطع الطريق الصحراوي في شهر مارس الماضي، وكيفية تأمين المحافظة للمناطق السياحية والأثرية، وشرح توضيحي لكافة إمكانيات المحافظة وما تمتلكه من بيانات وصفية ورقمية على خرائط نظم المعلومات الجغرافية، وكيف يتم توظيفها في إدارة مراحل الأزمة، وكيفية الخروج منها بأفضل الطرق.

وأكد نائب المحافظ على نجاح استخدام منظومة "Tetra" في إدارة الأزمة، وسرعة الربط بين كافة الجهات المعنية فور ورود الشكوى أو الإبلاغ عن الحادث، والتحرك على الأرض لمتابعة الأزمة فور وقوعها.

كما أكد على الدعم الكلي لغرف الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بالمحافظة والعمل بالطرق العلمية والتطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية من تكوين قاعدة بيانات رقمية وصفية ومكانية لكافة الوحدات المحلية والهيئات الحكومية ومديريات الخدمات بالمحافظة، وسبل استغلالها بأفضل الطرق في إدارة الأزمات والكوارث.

وشدد على مساندة المحافظة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة علمياً على استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأزمات والكوارث، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بترشيح مجموعة من الكوادرالشبابية بالانضمام إلى مركز تدريب "سقارة"، موجهاً الشكر لفريق العمل القائم على العرض.

ومن جانبه، أشاد اللواء "عبدالمقصود" بجهود محافظة المنيا، وما تمتلكه من قاعدة بيانات رقمية ضخمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، يتم استغلالها بشكل جيد في إدارة الأزمات والكوارث، ويحد من المخاطر الطبيعية المتوقعة مثل السيول وغيرها، وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية، كما دعا إلى اتخاذ محافظة المنيا كنموذج مشرف يحتذى به على مستوى محافظات الصعيد، في إمكانياتها وطرق معالجتها للأزمات والكوارث.

ووجه محمد زيدان، مدير غرفة عمليات الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بديوان المحافظة، الشكر للمحافظ ونائبه والجهات المعنية لما يبذلونه من مجهودات ودعم متواصل لإدارة الأزمات، والعمل على سرعة حلها والنزول على الأرض، والربط بين كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.