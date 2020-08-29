"عمليات الوزراء": المنيا نموذجاً لمحافظات الصعيد في إدارة الكوارث
كتب:
اسلام فهمي
08:03 م | السبت 29 أغسطس 2020
جانب من الاجتماع
عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، لعرض إمكانيات المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باستخدام الخرائط الرقمية، الموضح عليها كافة موارد المحافظة، والجهات المعنية، وما تمتلكه من بيانات وصفية ومكانية تعين المحافظة على إدارة الأزمة.
حضر الاجتماع سكرتيرو العموم بعدد من المحافظات، إضافة إلى محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة، وشهاب الدين إسماعيل، مدير مراكز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة.
تم خلال الاجتماع استعراض فيديو يوضح كيفية إدارة الأزمة داخل المحافظة، بالتطبيق على أزمة السيول وقطع الطريق الصحراوي في شهر مارس الماضي، وكيفية تأمين المحافظة للمناطق السياحية والأثرية، وشرح توضيحي لكافة إمكانيات المحافظة وما تمتلكه من بيانات وصفية ورقمية على خرائط نظم المعلومات الجغرافية، وكيف يتم توظيفها في إدارة مراحل الأزمة، وكيفية الخروج منها بأفضل الطرق.
وأكد نائب المحافظ على نجاح استخدام منظومة "Tetra" في إدارة الأزمة، وسرعة الربط بين كافة الجهات المعنية فور ورود الشكوى أو الإبلاغ عن الحادث، والتحرك على الأرض لمتابعة الأزمة فور وقوعها.
كما أكد على الدعم الكلي لغرف الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بالمحافظة والعمل بالطرق العلمية والتطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية من تكوين قاعدة بيانات رقمية وصفية ومكانية لكافة الوحدات المحلية والهيئات الحكومية ومديريات الخدمات بالمحافظة، وسبل استغلالها بأفضل الطرق في إدارة الأزمات والكوارث.
وشدد على مساندة المحافظة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة علمياً على استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأزمات والكوارث، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بترشيح مجموعة من الكوادرالشبابية بالانضمام إلى مركز تدريب "سقارة"، موجهاً الشكر لفريق العمل القائم على العرض.
ومن جانبه، أشاد اللواء "عبدالمقصود" بجهود محافظة المنيا، وما تمتلكه من قاعدة بيانات رقمية ضخمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، يتم استغلالها بشكل جيد في إدارة الأزمات والكوارث، ويحد من المخاطر الطبيعية المتوقعة مثل السيول وغيرها، وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية، كما دعا إلى اتخاذ محافظة المنيا كنموذج مشرف يحتذى به على مستوى محافظات الصعيد، في إمكانياتها وطرق معالجتها للأزمات والكوارث.
ووجه محمد زيدان، مدير غرفة عمليات الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بديوان المحافظة، الشكر للمحافظ ونائبه والجهات المعنية لما يبذلونه من مجهودات ودعم متواصل لإدارة الأزمات، والعمل على سرعة حلها والنزول على الأرض، والربط بين كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.