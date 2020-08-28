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محافظ المنيا: لم نرصد أي خروج عن الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة

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اسلام فهمي
04:34 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
محافظ المنيا

محافظ المنيا

أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد صلاح الدين، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من المصلين، وسط تطبيق المصلين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والالتزام بالمصليات الخاصة، والحفاظ على التباعد.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بجميع مساجد المحافظة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم ترصد أي مخالفات، أو خروج عن القواعد العامة التي تم وضعها حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، في خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان "الأمل حياة"، إننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى غرس الأمل في نفوس الناس، واستنهاض الهمم، فالمؤمن الحق لا يعرف اليأس أو القنوط، مصداقًا لقوله تعالى "ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون".

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