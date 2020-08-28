محافظ المنيا: لم نرصد أي خروج عن الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة
كتب:
اسلام فهمي
04:34 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
محافظ المنيا
أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد صلاح الدين، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من المصلين، وسط تطبيق المصلين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والالتزام بالمصليات الخاصة، والحفاظ على التباعد.
وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بجميع مساجد المحافظة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم ترصد أي مخالفات، أو خروج عن القواعد العامة التي تم وضعها حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.
وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، في خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان "الأمل حياة"، إننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى غرس الأمل في نفوس الناس، واستنهاض الهمم، فالمؤمن الحق لا يعرف اليأس أو القنوط، مصداقًا لقوله تعالى "ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون".