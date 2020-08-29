السودان يقدم مقترحا بشأن السد الإثيوبي

أعلن السودان، مساء أمس، فشل مفاوضات الدول الثلاث، بشأن التوصل إلى مسودة اتفاق موحدة من مقترحات الأطراف لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن "المفاوضات الثلاثية تواصلت، بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، بمشاركة وزراء الري في الدول الثلاث، وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف عباس، أن الجلسة بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث والتي شارك فيها السودان، بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب، ما زالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، واقترح السودان، دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة.

وقال المسؤول السوداني: "بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدأ واضحًا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاث"، مؤكدا أن "التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية، وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية".