السيسي ينتقد تغطية الإعلام لإزالة المخالفات: اشتغلوا بعمق أكبر

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي تغطية وسائل الإعلام لملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا أنَّها لا تتصدى لها، وعليها العمل بشكل معمق أكثر".

وأضاف السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "إحنا بنجيب مبنى بيتمّ إزالته في التليفزيون وبنقول إزالة مخالفات البناء، لأ يا جماعة، حد يتكلم بشكل أعمق من كده، حد يبين مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز، لكن مش إحنا بنهد مبنى والناس تقول ده حرام، آه طبعًا لما حد يشوف كده هيقول إن ده بس اللي إحنا بنعمله!".

وتابع رئيس الجمهورية: "لا بد من مخاطبة عقل الناس، لأن من حقهم أن يفهموا الخطورة الكبيرة لهذا الملف على أمنهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.