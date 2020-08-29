السيسي ينتقد تغطية الإعلام لإزالة المخالفات: اشتغلوا بعمق أكبر

السيسي ينتقد تغطية الإعلام لإزالة المخالفات: اشتغلوا بعمق أكبر
الرئيس: طبيعي لما المواطن هيشوف مبنى بيتهدّ هيقول "حرام"
كتب:
شريف سليمان
12:11 م | السبت 29 أغسطس 2020
السيسي
انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي تغطية وسائل الإعلام لملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا أنَّها لا تتصدى لها، وعليها العمل بشكل معمق أكثر".
وأضاف السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "إحنا بنجيب مبنى بيتمّ إزالته في التليفزيون وبنقول إزالة مخالفات البناء، لأ يا جماعة، حد يتكلم بشكل أعمق من كده، حد يبين مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز، لكن مش إحنا بنهد مبنى والناس تقول ده حرام، آه طبعًا لما حد يشوف كده هيقول إن ده بس اللي إحنا بنعمله!".
وتابع رئيس الجمهورية: "لا بد من مخاطبة عقل الناس، لأن من حقهم أن يفهموا الخطورة الكبيرة لهذا الملف على أمنهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم".
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.