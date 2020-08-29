السيسي يعلق على وجود تراب بتوسعات "الإسكندرية للتكرير": ميصحش كدة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ضمن توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

وعلق الرئيس السيسي، على شكل توسعة قديمة موجودة بجوار توسعة جديدة، قائلًا: "إحنا بنعمل المشروع ويبقى شكله جديد وكويس ويشتغل، ثم لا نراعي بعد كدة أعمال الصيانة اللي تحافظ على الشكل، إحنا بنتكلم عن الشكل لأنه بيعكس شغل الدولة".

وأضاف: "التوسعة عليها تراب، وده كلام بسيط وشكلي خالص، أرجو إن الشركة اللي مسؤولة عن الموضوع ده، انت بتكسب متسبش المنظر كده، لأ ميصحش".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.