السيسي يشكر مصيلحي: لم يحدث نقص في أي سلعة خلال 3 سنوات

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على مجهوداته بالوزارة خلال الـ3 سنوات السابقة، قائلًا: "بتوجه بالشكر ليك وللوزارة، خلال الفترة دي لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية على الرغم من التحديات، على الأقل وقت أزمة كورونا، وكان طبيعي يحصل نقص ولكن بفضل جهد الدكتور علي مصيلحي ووزارة التموين لم سيحدث أي نقص أو اختناق بأي سلعة من السلع الأساسية أو تلاعب بالأسواق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الأسكندرية: "حصلت أزمة واحدة في أسطوانات البوتجاز ومكانش الدكتور علي مصيلحي موجود فيها، وحجم المخزون الاستراتيجي الآن 6 أشهر، فهو حجم ضخم جدا.. بشكرك يا دكتور علي".

وردّ الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، على كلمات الرئيس السيسي بقوله: "في أكتوبر 2017 حضرتك اعتمدت 1.8 مليار دولار للاحتياطي الاستراتيجي ودي كانت خطوة مهمة جدا، والنقطة الأخرى تعاون وزارة التموين والجهات الأخرى وتوافر الإمكانيات".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.