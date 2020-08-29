أنشطة فنية وثقافية تعيد الحياة تدريجياً لـ"ثقافة الأقصر"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل الإيجابي"، بجانب محاضرة بعنوان "فن الفسيفساء"، تناول فيها الدكتور محمد ربيع، مدرس بكلية الآثار جامعة الأقصر، تعريف فن الفسيفساء، وشرح نموذج مبسط عنه، بالإضافة لمحاضرتين بعنوان "أهمية برنامج الإكسيل فى المعادلات الحسابية"، و"عرض تقديمي على برنامج الباوربوينت"، قام بالشرح محمود أحمد، مدرب نادي التكنولوجيا بالقصر.

كما أقام قصر الثقافة عرضاً فنياً لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وقدموا العديد من الأغاني، منها "عليك صلاة النبي وسلامه"، و"القلب يعشق كل جميل"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فن الكولاج"، للمدربة شيماء محمد مرجان، كما أعد قصر ثقافة "بهاء طاهر" عرض لسينما أطفال تضمن فيلماً تعليمياً بعنوان "الفأر ميزو"، بالإضافة إلى إقامة ورشة حكي قصة، بعنوان "العصفور الطماع"، ألقتها نجوى جمعة.

وأعد قصر ثقافة "حاجر العديسات" ورشة حرف بيئية عن "كيفية عمل خدادية بالخيش"، نفذتها المدربة أسماء عبدالسلام، بجانب ورشة فنون تشكيلية "رسم عن الطبيعة"، بقصر ثقافة الطود، نفذتها شيرين محمد خير، مسئول الفنون التشكيلية بالقصر، بينما أقام قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي.

وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى قصور وبيوت الثقافة بالأقصر، خلال شهر يوليو الماضي، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية أون لاين، بعدد من المواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.