اتحاد "الميني فوتبول" ينظم أول لقاء لحكام الصعيد بالمنيا

نظم الاتحاد المصري لرياضة "الميني فوتبول" اللقاء الأول للحكام بمحافظات الصعيد في محافظة المنيا، وشهد مشاركة حكام من محافظات الوادي الجديد وأسيوط وبني سويف والفيوم، إضافة إلى المنيا.

جرى خلال اللقاء مناقشة طرق نشر اللعبة في جميع المحافظات، وتوسيع قاعدة انتشارها وممارستها، بهدف رعاية النشء واكتشاف المواهب، والوصول إلى جميع فئات الشباب.

حضر اللقاء الكابتن أحمد الشناوي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الميني فوتبول، ومحمد الخضيري، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، وأيمن عبدالرحمن الأفندي، رئيس منطقة المنيا للميني فوتبول.

وقال "الشناوي" إن هدف اللقاء الاجتماع بعدد من الحكام بعدة مناطق، لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة عليى مستوى الإدارة والتحكيم بشكل نظري وعملي، والتعريف بكيفية اختيار الحكام الجدد، وطرق التعامل مع الحكام السابقين، ووضع ضوابط تبرز خصوصية لعبة الميني فوتبول في الوسط الرياضي والمسابقات.

وأضاف أنه تم شرح قانون اللعبة، نظرياً وعملياً، والتأكيد على أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكثيف العمل، لأنها مرحلة بناء، خاصةً وأن اللعبة وليده في مصر، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى لتشكيل كيانات لتحكيم الميني فوتبول، والمحاضرين والمراقبين، بالتوازي مع عقد المسابقات والمنافسات.

وتعد لعبة "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة، لعبة منفصلة ومختلفة تماماً عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة المستخدمة في اللعبة.

وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في عام 1980 بعدد من دول أمريكا الشمالية والوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة في مدينة "برمنجهام" الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في أعوام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.