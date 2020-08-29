إزالة معلف مواشي وبناء مخالف في مركزي المنيا وسمالوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إزالة معلف مواشي "بناء مخالف" في المهد بعزبة بدوي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مركز سمالوط، أعلن علي عبد اللطيف رئيس الوحدة المحليه لقرية العزيمة، إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف في المهد على مساحة 180 متر مربع بقريتي الوفاء 2 والعزيمة.

على جانب آخر، قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات، إذ جرى شن حملة نظافة مكثفة بشوارع هدى شعراوي وحسيب ومصطفى فهمى بحي وسط، كما واصل حي غرب المدينة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بمنطقة شلبي وكوبري الإخصاص.

كما استمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى مركز المنيا، إذ أعلنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، عن شن حملة نظافة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.