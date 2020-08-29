البعثة الأممية بليبيا تؤكد حق أهالي طرابلس في التجمع السلمي والاحتجاج

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا، اليوم، تؤكد دعمها للحفاظ على حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي، في تعقيب على الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام والمطالبة بإصلاح الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكر البيان أن ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

وتحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وأضاف البيان: "وفي كل انحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج".

وتابع: "ففي طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين. كما تعبر البعثة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت. وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة".

وفي ختام البيان: "ويبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي - الليبي".