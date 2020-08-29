السيسي عن الدين الخارجي: منقدرش نتوقف.. لكننا داخل الحدود الآمنة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المشروعات القومية التي يتمّ تنفيذها وعن ديون مصر الخارجية والاقتراض، قائلًا: "قدامنا خيار من الاتنين يا نعمل يا منعملش، لو معملناش الدولة هتتراجع والشعب هيعاني والمطلوب هيبقى أكبر لو ما تعملش دلوقتي، والبدائل هو الاقتراض بأرقام ميسرة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية بالإسكندرية: "في كلام كتير عن الدين، بس منقدرش نتوقف عن ده، ولكن جهد الدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم النتائج القومي يخلينا داخل الحدود الآمنة".

السيسي يناشد المواطنين الانتباه لتأثيرات أزمة كورونا: لو الأمور جرت كما خُطط لها كان وضعنا هيبقى مختلف

وناشد رئيس الجمهورية، المواطنين بالانتباه لتأثيرات أزمة فيروس كورونا: "أرجوكو انتبهوا لتأثيرات أزمة فيروس كورونا علينا وعلى العالم كله ولو كانت الأمور مشيت طبقًا لتخطيط بتاعنا كان وضعنا هيبقى مختلف، حتى فيما يخص الدين.. مش عاوزين حد يأثر على فهم الناس".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.