السكة الحديد: تشغيل 435 مزلقان بنظام التحكم الإلكتروني بـ1.2 مليار جنيه

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل 435 مزلقان سكة حديد بالنظام الإلكتروني بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحديث جميع المزلقانات، وتحويلها للعمل بالنظام الإلكترونى، للمساهمة فى تقليل حوادث القطارات، موضحا أن جميع المزلقانات العشوائية سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وحركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمنظومة السكة الحديد سيعمل على تقليل حوادث القطارات بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات، لتوفير كل الحماية والآمن والسلامة للركاب والعاملين.

وأضاف أن وزارة النقل، أعدت خطة لتطوير وإعادة تأهيل خط سكة حديد "القاهرةـ السويس"، ليتماشى مع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتجمعات العمرانية والمدن الجديدة، التى بدأت فى الظهور على جانبى خط سكة حديد السويس، تشمل تطوير محطات ومزلقانات هذا الخط وتحديث البنية الأساسية به من نظم إشارات وإتصالات وتحكم وقضبان حديدية.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن خطة تطوير خط سكة حديد السويس يشمل تعديلا فى مسار الخط وامتداده، بحيث تبدأ رحلة قطاراته من محطة عدلى منصور، لتكون محطة ابتدائية بدلا محطة عين شمس، مؤكدا أنه تم الاستقرار على قصر الرحلة، بحيث لا يصل هذا الخط إلى محطة عين شمس، ويكون نهاية الخط محطة عدلى منصور.

وأوضح أنه وفقا للخطة الجديدة، ستبدأ رحلة قطارات هذا الخط من محطة عدلى منصور فى اتجاه السويس، عبر نفس المسار القديم لتواصل رحلتها عقب ذلك إلى الإسماعيلية، إضافة إلى تطوير وتحديث البنية الأساسية بالكامل فى باقى مسار خط السويس، بجانب الدفع بعربات سكة حديد جديدة للعمل على هذا الخط عقب تطويرها.