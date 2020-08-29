بعد استبدال تحاليل الـpcr بصورة الدم للاعبين.. تعرف على الفرق بينهما

حالة من الجدل شهدتها الملاعب المصرية، بعد قرار اتحاد الكرة المصري، باستبدال خضوع اللاعبين لإجراء مسحات طبية وتحاليل الـ pcr للاعبين واستبدالها بصورة دم كاملة، وخاصة مع شكاوى مديري الفرق الطبية بأن تحاليل صور الدم مؤشرتها غير دقيقة، في المقابل صرح مصدر باتحاد الكرة بأن اللجوء للمسحات وتحاليل الـ pcr سوف يكون في حالة واحدة فقط وهي إن كانت مؤشرات تحليل الدم تشير إلى احتمالية إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد.

الدكتورة مها جعفر، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية طب قصر العيني، أكدت أنه لا يمكن الأخذ بمؤشرات صورة الدم الكاملة لإثبات أن الشخص يعاني من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تحليل صورة الدم يجب أن يتم ضمن مجموعة من التحاليل الأخرى مثل تحاليل سي أر بي، وهو يكشف وجود التهابات في الكبد، وفيريتينال يقيس نسبة الحديد في الدم، ودي اتش دي ودايمروالذي يكشف وجود جلطات في الدم من عدمه، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية على الصدر.

وأضافت" جعفر" لـ " الوطن" أن تحاليل الـ pcr تكون أكثر فعالية في الكشف عن فيروس كورونا المستجد مقارنة بتحاليل صورة الدم الكاملة رغم أن فعاليته لا تصل إلى 100%، حيث أن فعالية تحاليل الـpcr تصل إلى 70%، وتقوم هذه التحاليل بالكشف عن المادة الجينية للفيروس.

وحول الفرق بين تحاليل صورة الدم الكاملة وتحاليل الـ pcr، أكدت استاذ الباثولوجا أن تحليل صورة الدم تحليل عام وشامل، يوضح الحالة العامة للجسم مثل الصفائح الدموية والتجلط والخلايا المختلفة للمناعة وحالة كورات الدم البيضاء والحمراء والأنيميا، أما تحليل الـ pcr فهو تحليل محدد يكشف عن الحالة الجينية للفيروس وبالتالي يكون أكثر فعالية وكاشفاً للفيروس.

وكشفت " جعفر" عن وجود تحاليل جديدة متقدمة باسم multiplex pcr يمكن من خلالها الكشف عن 19 نوع من الفيروسات في العينة الواحدة من بينها فيروس كورونا المستجد.

وحول طريقة الكشف عن اللاعبين في ظل غياب مسحات وتحاليل الـpcr، أكدت أن الحل في استبعاد أي لاعب يحمل أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والقيام بمجموعة التحاليل التي ذكرناها بالإضافة إلى صورة الدم الكاملة، فضلاَ أن الإصابات بفيروس كورونا في سن اللاعبين تكون محدودة ، مشيرة إلى أنه من الصعوبة أخذ مسحات من اللاعبين قبل كل مرة نظراً لصعوبتها في أخذ المسحة والتي تكون من الأنف وأخر الحلق بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تلك المسحات.