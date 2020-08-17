المعامل المركزية: جار التعاقد على 4 ملايين كاشف لتحاليل كورونا

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن التنبوء أو الجزم 100% بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن هذا الفيروس ما زال جديداً.

وأضافت " الجندي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه رغم عدم الجزم أو التنبوء بهذه الموجة إلا أن وزارة الصحة على استعداد كبير لها، مرددة: "احنا كوزارة صحة جاهزين، المعامل زادت ووصلت إلى 54 معملاً على مستوى الجمهورية وأدوية البروتوكول الخاص بكورونا متوافرة".

وحول الكواشف الخاصة بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أكدت "الجندي" أنه يتوافر في المعامل المركزية حوالي مليون كاشف، فضلا عن أنه جاري التعاقد على شراء 4 ملايين كاشف، استعداداً لأي احتمالات متعلقة بوجود موجة ثانية للفيروس، وكذلك استعدادا ًلعودة حركة السفر والتي يتزامن معها زيادة الطلب على تحاليل pcr.