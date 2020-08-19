مدبولي: تحليل "pcr" شرط دخول مصر لجميع المدن من 1 سبتمبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دور المناسبات ستظل مغلقة وأماكن الوضوء ستظل مغلقة حتي نستطيع بقدر الإمكان الحفاظ على صحة المواطنين، وجرى التوافق على ذلك في لجنة الأزمات، اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري، وسيقوم وزير الأوقاف بإعلان الضوابط بشكل تفصيلي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه اعتباراً من يوم 1 سبتمبر، سيجري تطبيق الاختبار الخاص "بي سي آر" لجميع القادمين من الخارج: "الدول الحقيقة فيها أعداد متزايدة واحنا في إطار إننا حرصين أننا نؤمن القادمين والموجودين في مصر".

وتابع: " جرى التوافق من يوم 1 سبتمبر هيكون لازم أي قادم لمصر سواء مصري أو غير مصري، يعمل هذا الاختبار وبرضو بضوابط ستعلن بصورة تفصيلية سيرى على كل المدن المصرية".