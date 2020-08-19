رئيس التحرير

محمود مسلم

مدبولي: تحليل "pcr" شرط دخول مصر لجميع المدن من 1 سبتمبر

كتب:

محمود البدوي
07:08 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دور المناسبات ستظل مغلقة وأماكن الوضوء ستظل مغلقة حتي نستطيع بقدر الإمكان الحفاظ على صحة المواطنين، وجرى التوافق على ذلك في لجنة الأزمات، اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري، وسيقوم وزير الأوقاف بإعلان الضوابط بشكل تفصيلي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه اعتباراً من يوم 1 سبتمبر، سيجري تطبيق الاختبار الخاص "بي سي آر" لجميع القادمين من الخارج: "الدول الحقيقة فيها أعداد متزايدة واحنا في إطار إننا حرصين أننا نؤمن القادمين والموجودين في مصر".

وتابع: " جرى التوافق من يوم 1 سبتمبر هيكون لازم أي قادم لمصر سواء مصري أو غير مصري، يعمل هذا الاختبار وبرضو بضوابط ستعلن بصورة تفصيلية سيرى على كل المدن المصرية".

اقرأ المزيد:

"صديق" نائبا لرئيس الأزهر للدراسات العليا والبحوث بقرار رئيس الوزراء

مستشار رئيس الوزراء: نعمل على دمج بعض الهيئات بالوزارات

مجموعة مسلحة تعلن التمرد في مالي وتعتقل رئيس الوزراء ونجل الرئيس

رئيس الوزراء يوجه بالتأكد من توافر المنتجات البترولية في "مدن المصايف"

رئيس الوزراء يطمئن على أرصدة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية

فيديو.. مستشار رئيس الوزراء يشيد برئيس "الشروق": طبق القانون دون تعسف