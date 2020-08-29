عاجل.. السيسي: مش هنعرف ننجح طول ما فيه تجاوز.. شاركونا المسؤولية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمواطن المصري قال فيها: "ساعدني بأنك تنفذ اللي بنقول عليه قبل ما تطلب مني أأدي الخدمة، كلنا بنتشارك المسؤولية، وده دورنا وده شغلنا بس مش هنعرف ننجح طول ما فيه تجاوز".

واستكمل الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية: "بشرح كتير علشان تبقوا عارفين حكايتنا، وبقول الكلام ده علشان إحنا بنعمل شغل وانتو بتحمّلونا أعباء مش طاقتنا بأنكوا تعملوا نمو غير مخطط، ولما نيجي نعمل تخطيط هنبقى أد التحدي، إنما العشوائية هتوصلنا لفقد للقدرة والأداء ومش هنقدم الخدمات المطلوبة".

وقال رئيس الجمهورية إنه يتم إنفاق 175 مليار جنيه على محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ولكن رغم إنفاق كل هذا المبلغ، نجد أن المشروعات تتطلب مصاريف أخرى، موضحًا أن "صيانة المعدات تمثل 10% أي نحو 17 ملياراً، فالصيانة مهمة، وإلا سنجد حجم أداء المحطات متراجعاً، هذا إضافة لمصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.