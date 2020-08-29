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السيسي: الإسكندرية تراجعت في 2020 عن عشرينيات القرن الماضي.. ليه كدا؟

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شريف سليمان
12:32 م | السبت 29 أغسطس 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ محافظة الإسكندرية تراجعت عن عشرينات القرن الماضي تختلف عنها في الألفية الجديدة وعام 2020.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "الفاصل كبير أوي بس مش إيجابي، يا ترى إيه اللي خلانا كدة، وإيه اللي حصل عندنا في آخر 50 و60 سنة، وخلى الدنيا كلها تطورت إننا تراجعنا بالشكل ده".

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وتابع: "صرفنا على محافظة القاهرة في آخر 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه، ولو صرفتهم على العاصمة الإدارية بس صدقوني هتغطي جزء كبير من المرافق لحد نصف الأراضي وهنبني ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدًا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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