التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال 48 ساعة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2020، خلال 48 ساعة، لافتا إلى أنها سيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الكشف عنها عبر المؤتمر الصحفي المقرر عقده للإعلان عنها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لجميع الشعب، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، موضحا أنه سيتم إتاحة التسجيل للمرحلة الثانية خلال 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الإعلان عن الحد الأدنى لها.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألفًا و165 طالبًا، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.