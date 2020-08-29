الكنيسة ترقي آخر كاهن رسمه البابا كيرلس السادس لرتبة القمصية

أعلن الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وافق على ترقية القس بقطر يوسف، إلى رتبة القمصية.

وأشار الأنبا مارتيروس، إلى أن القس بقطر يوسف، هو آخر رسامات البابا الراحل كيرلس السادس قبل وفاته.

والقس بقطر من مواليد 1937م، وتم رسامته كاهنا في 27 مارس 1970م، على كنيسة أرض الشركة التي كانت وقتها عبارة عن قاعة بسيطة بسقف خشب، وكان عدد الأسر مائة وخمسون أسرة فقط، ولكن تغير كل شئ عبر السنوات الماضية، سواء علي المستوي الرعوي أو المعماري، حيث بلغ الكاهن في خدمة الكهنوت نصف قرن من الزمن.

وأوضح الأنبا مارتيروس، إلى أن الكاهن خدم الوطن كثيرا من خلال العمل الأهلي، وظل محافظا علي حالة السلم المجتمعي بين الناس، مشجعا ومساندا للجميع.