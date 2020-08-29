الجزار: 30 مليار جنيه تكلفة الخطة الخمسية الأولى لتحلية مياه البحر

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه جرى تقسيم خطة تحلية مياه البحر بحلول 2050، إلى مجموعة من الخطط الخمسية، مبينًا أنَّ الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025 ستشهد إنتاج 1.4 مليون متر مكعب مياه من اليوم بتكلفة 30 مليار و430 مليون جنيه.

وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أنَّه "بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق الكلي على مشروعات المياه، فإنَّه يبلغ 59 مليار جنيه، والانفاق الكلي على مشروعات الصرف الصحي يبلغ 64.5 مليار جنيه، وعند إضافة 10 مليارات جنيه للمد والتدعيم و40 مليار جنيه أخرى لهيئة المجتمعات العمرانية سنصل إلى 174 مليار جنيه".

وأردف وزير الإسكان: "حجم الإنفاق المطلوب لتحلية مياه البحر 135 مليار جنيه وصرف الصحي للقرى 300 مليار جنيه، وبالتالي يكون إجمالي القطاع 609 مليارات جنيه".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.