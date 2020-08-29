 150 طالبا سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الأولى للتنسيق بجامعة جنوب الوادي

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي، بمقر الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة، 150 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، التزام الطلاب وأولياء أمورهم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسجيل الرغبات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة قامت بتجهيز ثلاثة معامل مزودة بحوالي 50 جهاز حاسب آلي، وايضًا معمل بكلية التربية بالغردقة بـ20 جهازًا، وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم.

وأشار على فكري مدير مركز المعلومات إلى أن معامل الجامعة بقنا والغردقة تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية الراغبين بتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات الجامعة.