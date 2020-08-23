4 معامل تنسيق تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم بجامعة بنها

واصلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم الأحد، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب.

فيما تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعمال التنسيق الإلكتروني بكليات التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، واطمئن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، كما اطمئن على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة، وارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول لضمان سلامة الجميع.

وقال المغربي إنه جرى فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لطلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن المعامل استقبلت حتى الآن حوالي 500 طالب وطالبة لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات.

من جانبه أكد الدكتور علي سعد المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات لتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات، فضلًا عن الاستعانة بعدد أكبر من أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل لتخفيف الزحام، إضافة إلى تواجد طاقم فني مدرب لإدخال البيانات بكل معمل وحل المشاكل التي تواجه الطلاب.