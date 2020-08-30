حظك اليوم الأحد 30-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرون من محبي على الأبراج على معرفة البرج الخاص بالشخصيات التي يتعامل معها لتحديد الصفات الخاصة بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

من السهل أن تحصل على مساندة أو دعم من الزملاء أو رؤساء العمل.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء ما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع أصدقاء جدد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

انتبه.. الوضع الفلكي دقيق ما يخلق بداخلك تمردا قد يدفعك للتهور.. حاول أن تصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعلك اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق نجاحات ومكاسب ومناسب لمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب ويدعم علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يمنحك الفلك طاقة ونشاطا ويساعدك ذلك على التحكم في تقلباتك المزاجية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعيش اليوم حياة مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية وعائلية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تتسرع في حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تبدو مبهرا بشرط أن تراجع جيدا كلماتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك ما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحمل لك اليوم تحسنا وتستطيع أن تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك وعن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.