عبدالغفار: مشروعات التعليم العالي تكلفت 90 مليار جنيه

قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي باسمه باسم المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على رعايته المنظمة للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يؤمن بدور العلم والعلماء في تحقيق نهضة المجتمع، مشيدًا بالدعم والمتابعة لكل المشاريع وتسيير الصعاب والمستحيل مما جعلهم يقوموا بعدد من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتحدث عبدالغفار خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية عن تاريخ التعليم الحديث، والذي بدأ في مصر عام 1908 بجامعة القاهرة بعدما ظل التعليم على شكل بعض المعاهد العلمية وعلى رأسها الأزهر الشريف التي تقدم التعليم منذ ألف عام.

وأشار إلى أنه لمدة 110 أعوام ووصولا لعام 2020 حدث تطور في عدد الجامعات الحكومية، لافتا أنه ليس بالقدر الكافي مع عدد الزيادة السكانية السنوية، مؤكدًا أنه في السنوات القليلة الماضية زدنا لنصل 27 جامعة حكومية مجانية و32 جامعة خاصة و8 جامعات أهلية وبخلاف جامعات تكنولوجية ودولية جديدة متوقعًا أن نصل خلال السنوات القادمة لـ28 جامعة حكومية و35 جامعة خاصة و18جامعة أهلية.

ولفت أن مصر تشهد 45 مشروعا في مجال التعليم العالي مع التوسع في الجمعات الأهلية والحكومية، مشددًا على أن كلل المحافظات مغطاه بخدمات تعليمية مجانية وأن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت العام الدراسي الجاري وفي الطريق 6 جامعات جديدة، لافتًا إلى أن هناك 4 جامعات دولية تعمل وهناك 3 في الطريق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المشروعات القومية الخاصة بالحكومة والاستثمار في التعليم الجامعي وصل إلى 90 مليار جنيه استثمار مباشر وغير مباشر.