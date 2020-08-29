نقيب الصيادين: استئناف الصيد بخليج السويس أول سبتمبر

أعرب نقيب الصيادين في السويس، بكري أبو الحسن، عن توقعه استئناف الصيد في خليج السويس والبحر الأحمر في الأول من سبتمبر القادم، بعد توقف دام 4 شهور، طبقاً لقرار هيئة الثروة السمكية.

وقال "أبو الحسن" إن قرار استئناف الصيد ينتظر التصديق الرسمي من الجهات الأمنية المعنية، حتى يستأنف الصيادون نشاطهم في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن نحو 78 قارب صيد تعمل بحرفة "الجر"، و114 "لنش سنار"، و350 "فلوكة" يعمل عليها ما يقرب من 5 آلاف صياد، يستعدون للانطلاق للعمل في خليج السويس، فور وصول التصديقات الأمنية.

وأشار نقيب الصيادين في السويس إلى أن أول حرف الصيد التي ستبدأ العمل بمياه خليج السويس هو الصيد لحرفة "الشانشولا"، ثم تتبعها حرف الصيد الأخرى، ناشد الصيادين بضرورة البعد عن أي أماكن محظور فيها الصيد، مثل قناة السويس، وأمام القواعد البحرية ومنشآت البترول، كما هو متفق عليه مع الصيادين.

وكشف "أبو الحسن" أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الإنتاج السمكي بمياه خليج السويس والبحر الأحمر، نظرا لأن فترة وقف الصيد جرى الالتزام بها بقرار وقف الصيد، مما ساعد في زيادة حجم الثروة السمكية بمياه خليج السويس.