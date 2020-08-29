الأنفاق: وصول الدفعة الثالثة من القطارات المكيفة الشهر المقبل

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن محطات الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، نفذت بتصميم أوروبي، موضحا أن شركة فرنسية ستدير الخط الثالث لمدة 15 عاما، ولن تتدخل الشركة فى تحديد سعر التذكرة.

وقال والي، لـ"الوطن"، إن هناك خطة شامل لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو، بتكلفة إجمالية 47 مليار جنيه، بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول "المرج- حلوان"، و15 مليار جنيه للخط الثانى "شبرا الخيمة- المنيب"، لافتا إلى أنه سيتم وصول الدفعة الثالثة من القطارات المكيفة للخط الثالث للمترو الشهر المقبل، قادمة بحرا من ميناء ماسان فى كوريا الجنوبية فى اتجاه ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف، متعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، بأن القطارات المكيفة الجديدة تبلغ قيمتها 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، ويتم تمويل الشق الأجنبى من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

وأوضح أن القطارات الجديدة، لها مواصفات مميزة، حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، وتم تزويده بممر آمن، يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD، لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، أو يمكن استخدامها تجاريا فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية، شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة، وتزويدها بوسائل للتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل، تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.