مبيعات الملاكي "المحلي" تنخفض بنسبة 12.4% و"المستورد" ترتفع بـ37.4%

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن التقرير الخاص بمعدل مبيعات السيارات المحلية والمستوردة، خلال الفترة منذ بداية العام الجاري حتي شهر يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 37.4%، بمبيعات وصلت إلى 54160 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 39419 مركبة.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات السيارات المحلية خلال فترة الـ7 شهور الأولي من عام 2020 بنسبة 12.5%، بمبيعات وصلت إلى 20475 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من عام 2019، والتي وصلت إلى 23391 مركبة.