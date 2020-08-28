"أميك" يكشف مبيعات السيارات الأوروبي والكوري والياباني والصيني

كشف تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن نسبة مبيعات السيارات الأوروبي والياباني والكوري والصيني.

وبيَّن التقرير، أن نسبة مبيعات السيارات الأوروبي في 2020 ارتفعت بنسبة 56% حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التي جرى بيعها في 2020 24.83 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات في 2019 عدد 15.442.419 سيارة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مبيعات السيارات الياباني في 2020 انخفضت بنسبة 9.8% حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التي جرى بيعها في 2020 عدد 18.457 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات في 2019 عدد 20.473 سيارة.

وبين التقرير أن نسبة مبيعات السيارات الكورية في 2020 انخفضت بنسبة 2.4% حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التي جرى بيعها في 2020 عدد 12.506 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات في 2019 عدد 18.813 سيارة.

وأوضح التقرير إلى أن نسبة مبيعات السيارات الصينية في 2020 انخفضت بنسبة 98.5% حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التي جرى بيعها في 2020 عدد 12.905 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات في 2019 6.502 سيارة.