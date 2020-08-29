السيطرة على حريق بسيارة ملاكي أمام ستاد طنطا دون خسائر

تمكنت قوت الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة ملاكي اليوم، بوسط مدينة طنطا، أمام الاستاد الرياضي، دون حدوث أي إصابات، وتبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النار في سيارة ملاكي "فيات"، أعلى كوبري "المعرض"، بنطاق منطقة الاستاد بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على النيران دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.