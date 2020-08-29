عاجل.. السيسي: لو لزم هخلي الجيش المصري ينزل كل القرى لضبط المخالفات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة بضبط مخالفات البناء بكل حزم، في جميع المحافظات، وتابع: "لن أسمح أبدا إننا نهد بلدنا ونضيعها كده.. ولو الأمر لزم هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر".

وقال الرئيس السيسي: "المحافظ والمحليات فين وأي حد من شباب القرية دي فين؟.. وبعدين تقولي حطلي صرف صحي وكهرباء وطرق وكياه شرب.. دي قرية من 4500 قرية، ناوين تعملو إيه في بلدكم؟ دي ظاهرة وبقول للمصريين أنا مش عارف أعمل إيه.. دي الأرض اللي بناكل منها.. إحنا بنعمل إسكان ليكم.. الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.