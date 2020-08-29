السيسي: لو الدولة غابت عن التطوير تاني يبقى بنأجله 100 سنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "الإنفاق على الإسكندرية في آخر 30 و40 سنة لا يساوي إننا كنا نعمل مدينة جديدة في سيدي كرير، الدولة غابت، لكن مينفعش الدولة تغيب تاني، يبقى كدة بنأجل التطوير 100 سنة، وأنا مقدرش أقبل كدة".

وتابع السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أنَّه جرى إنفاق نحو 350 مليار جنيه على محافظة القاهرة، موضحًا "لو صرفت المبلغ ده على العاصمة الإدارية بس صدقوني هتغطي جزء كبير من المرافق لحد نصف الأراضي وهنبني ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدًا".

وأضاف رئيس الجمهورية "اضطرينا ننفق في القاهرة لإننا معملناش المدن، كان المفروض إن إسكندرية مثلًا لو بتشيل مليون أو مليون ونص تفضل تشيل نفس العدد من المواطنين ونيجي على حتة تانية من سيدي كرير وأنت طالع ناخد مواجهة 20 كم على البحر وعمق 10 كم ونعمل مدينة جديدة وتبقى الإسكندرية الجديدة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.