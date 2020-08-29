السيسي: لا يمكن أقبل إلا بالإصلاح.. لو مش عاوزني معنديش مشكلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "الدولة لو غابت عن التطوير مرة أخرى، فإن التطوير سيتأجل 100 سنة".

الرئيس: لا يمكن أبقى موجود في مكان إلا والإصلاح قدام عيني وأخلصه بما يرضي الله

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "مقدرش أقبل كدة، مش هبقى هنا، لو انتو مش عاوزني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة، بس لا يمكن والله، لا يمكن أبقى موجود في مكان إلا والإصلاح قدام عيني، وأمسك فيه وأخلصه بما يرضي الله، والله غالب على أمره".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.