السيسي للمحافظين ومديري الأمن: اللي مش قد إزالة المخالفات يمشي
كتب:
شريف سليمان
01:58 م | السبت 29 أغسطس 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المحافظين ومديري الأمن، خلال حديثه عن ضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وقال رئيس الجمهورية خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "من لا يستطيع أن يحقق الانضباط، قولي يا أفندم أنا مش قد الموضوع ده، سلام عليكم".
وأضاف: "اللي مش هيقدر يقوم معانا بما تحتاجه الدولة، أنا هحترم رغبته ومش هتدخل فيها".