عاجل.. السيسي: "لو الناس مش عاجبها كلامي نستفتي إن أنا أمشي"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة بضبط مخالفات البناء بكل حزم، ملوحا بإعطاء أوامر للجيش المصري بالنزول لقرى مصر لضبط مخالفات البناء والتعامل بكل حزم معها.

وأضاف الرئيس: "يا نبقى دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي وأي حد يتولى البلد دي ولو كنا مقتنعين وبتكلم بحزم وجدية ولازم تتخذ فيه إجراءات، وعندنا معدات تبيد وتشيل كل اللي حصل، ولو الناس مش عاجبها الكلام ده نستفتي إن أنا أمشي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.